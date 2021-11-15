Петербуржцы с сегодняшнего дня смогут посещать спортивные центры и фитнес-клубы только по куар-кодам о вакцинации. Ранее такую меру ввели в музеях и театрах.

Очередной этап расширения системы цифровых пропусков начал действовать в Петербурге. Куар-коды о вакцинации или перенесённом коронавирусе, а также справки о медотводе от прививки вместе с отрицательным результатом ПЦР-теста придётся предъявлять посетителям бассейнов, фитнес-клубов, спортивных центров. Такие же ограничения распространили на гостей и участников торжественных бракосочетаний. А с первого декабря электронный пропуск потребуют во всех предприятиях общепита, в магазинах и торговых центрах кроме точек, которые продают продукты и товары первой необходимости. В то же время петербуржцы, которые показывали куар-коды на входе в театры и музеи, сообщали о проблемах с системой пропусков. В частности, не действовали куар-коды у горожан, которые привились вакциной спутник-лайт.

В первый день работы системы электронных пропусков в музеи охранник Эрмитажа ударил в лицо посетителя. Свой поступок сотрудник объяснил нервозностью из-за нового режима работы.