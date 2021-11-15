Главы МИД Евросоюза намерены сегодня обсудить информацию о концентрации российских войск близ границы с Украиной.

Представители внешнеполитических ведомств оценят ситуацию и решат, надо ли принимать дополнительные меры, сообщил официальный представитель сообщества Петер Стано. По его словам, информация, которой сейчас располагают в ЕС вызывает серьезную озабоченность. Кроме того, уверен Стано, происходящее сложно назвать рутинными учениями, поскольку при таком развитии сценария Россия должна была соблюсти определенные нормы и процедуры, а этого не было.

Тема усиления военного присутствия Москвы вблизи границы Украины может быть поднята и на встрече министров обороны ЕС, на которую приглашен генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Европейские страны неоднократно выражали озабоченность в связи с перемещением российских войск внутри страны, однако в Кремле уверены, что ЕС не должны беспокоить действия Москвы, поскольку они не несут угрозы.

Кроме того, ЕС сегодня может разработать критерии черного списка лиц и организаций, причастных к переправке нелегальных мигрантов в Белоруссию.