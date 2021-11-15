Московский областной суд должен отобрать присяжных по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Их обвиняют в смерти младенца. Коллеги медиков ранее выступили в их поддержку.

Дело против Сушкевич – это удар по всей российской медицине, говорил доктор медицинских наук врач-кардиолог Алексей Эрлих.

Эрлих добавил, что выбранная статья – умышленное убийство – не применялась в подобных случаях со сталинских времен.

Ранее суд в Калининграде оправдал врачей Сушкевич и Белую, однако апелляционная инстанция отменила решение и направило материалы на новое рассмотрение.