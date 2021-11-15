Осужденному аспиранту МГУ Азату Мифтахову, по словам его сторонников, угрожают новым уголовным делом. Как сообщили представители группы поддержки Мифтахова, в колонии молодого человека пытался опросить сотрудник антиэкстремистского подразделения МВД. Он задавал вопросы о взрывном устройстве, которое нашли в Балашихе больше двух лет назад. Изначально Мифтахова задержали по подозрению в том, что он причастен к изготовлению этой бомбы. Аспиранта МГУ приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в нападении на офис партии «Единая Россия» Он вины не признал. В его поддержку выступали в том числе представители научного сообщества как в России, так и за рубежом. Как сообщили представители группы поддержки Мифтахова, в колонии молодого человека пытался опросить сотрудник антиэкстремистского подразделения МВД. Он задавал вопросы о взрывном устройстве, которое нашли в Балашихе больше двух лет назад. Изначально Мифтахова задержали по подозрению в том, что он причастен к изготовлению этой бомбы. Аспиранта МГУ приговорили к шести годам колонии общего режима по обвинению в нападении на офис партии «Единая Россия» Он вины не признал. В его поддержку выступали в том числе представители научного сообщества как в России, так и за рубежом.