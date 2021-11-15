Министры иностранных дел стран Евросоюза сегодня утвердят критерии чёрного списка из-за трафика мигрантов в Минск. Выходцы из стран Ближнего Востока пытаются из Белоруссии попасть в Польшу, а затем добраться до Германии.

Совет Евросоюза готовит новый режим санкций, который смогут применять к физическим и юридическим лицам как Белоруссии, так и других стран. Критерии, по которым туда будут включать тех, кто связан с переправкой мигрантов в Белоруссию, определят сегодня, передаёт агентство ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС. Он уточнил, что фигуранты списка появятся позже, но его страны Евросоюза могут составить очень быстро. Главы МИД ЕС не планируют сегодня обсуждать конкретные авиакомпании и людей для внесения в чёрный список, это произойдёт после того как новый санкционный режим будет создан, рассказал собеседник агентства. Санкции по его словам будут аналогичны ограничениям ранее введённым Брюсселем. Это запрет на въезд в Евросоюз и заморозка всех финансовых активов в странах европейского сообщества. Источник во внешнеполитической службе Евросоюза не ответил на вопрос, может ли оказаться в санкционном списке компания Аэрофлот.

Президент Владимир Путин накануне заявил, что крупнейшая авиакомпания страны к перевозке мигрантов в Белоруссию не причастна. Глава российского государства считает, что подобными заявлениями те, кто виновен в ситуации с беженцами, пытаются снять с себя ответственность.