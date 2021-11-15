Госдума приступает к обсуждению правительственных законопроектов о введении цифровых кодов. Их обладателям предоставят права на доступ в общественные места, а также возможность купить билеты на определенные виды транспорта.

Совет Думы рассмотрит сегодня законопроект об обязательных QR-кодах.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что предъявлять его не нужно будет в аптеках и продуктовых магазинах.

Против выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия».