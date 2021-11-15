У побережья Норвегии выведены из строя датчики подводного наблюдения

Они предназначены для регистрации природных явлений, но в то же время, по словам специалистов, позволяют отслеживать движение подводных лодок. Как сообщили в норвежском Институте морских исследований, неизвестные перерезали и похитили кабели у системы, которая передает данные в местную исследовательскую лаборатории в северной части страны. Как отмечает местная пресса, регион представляет стратегический интерес не только для Норвегии, но и для России.
2021-11-15T05:06:23+03:00
2021-11-15T05:06:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:06, 15 ноября 2021
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