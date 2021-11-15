Британская полиция задержала трех подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля в Ливерпуле

Бомба сработала в автомобиле возле крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии. Погиб один человек, еще один получил травмы. В полиции пока не говорят о возможных мотивах подозреваемых. В то же время там пока не рассматривали случившееся как теракт.