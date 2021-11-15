Британская полиция задержала трех подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля в Ливерпуле

Бомба сработала в автомобиле возле крупнейшей в Европе клиники акушерства и гинекологии. Погиб один человек, еще один получил травмы. В полиции пока не говорят о возможных мотивах подозреваемых. В то же время там пока не рассматривали случившееся как теракт.
2021-11-15T05:05:53+03:00
2021-11-15T05:05:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 15 ноября 2021
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