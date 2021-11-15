Поставщики жалуются на проблемы с регистрацией в России новых сортов пива и вина

Причиной стал новый формат отправки уведомлений, рассказали участники алкогольного рынка газете РБК. С начала месяца они должны использовать специальный сервис, в то время как ранее документы загружались на сайте Росалкогольрегулирования. Однако властям не удается обеспечить стабильную работу новой системы. Проблема с регистрацией новых партий алкогольной продукции, по словам поставщиков и производителей, обостряется в преддверии предновогоднего сезона, когда ожидается высокий спрос. Общая стоимость товаров, которые невозможно выставить на полки из-за сбоя системы, как говорят предприниматели, исчисляется несколькими миллионами рублей.
2021-11-15T05:05:19+03:00
2021-11-15T05:05:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 15 ноября 2021
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