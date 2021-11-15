Власти Украины могут ввести режим ЧП в граничащих с Белоруссией областях

Такие меры обсуждались в рамках совещания о ситуации вокруг миграционного кризиса, сказали в МВД страны. В ведомстве добавили, что в то же время пока к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга Украины. На прошлой неделе в Киеве объявили о проведении учений в приграничных районах, поскольку украинское руководство опасается, что поток мигрантов из-за закрытия польской и литовской границ может направиться в Европу через украино-белорусскую границу.