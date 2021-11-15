Власти Украины могут ввести режим ЧП в граничащих с Белоруссией областях

Такие меры обсуждались в рамках совещания о ситуации вокруг миграционного кризиса, сказали в МВД страны. В ведомстве добавили, что в то же время пока к охране границы с Белоруссией не планируют привлекать военных с востока и юга Украины. На прошлой неделе в Киеве объявили о проведении учений в приграничных районах, поскольку украинское руководство опасается, что поток мигрантов из-за закрытия польской и литовской границ может направиться в Европу через украино-белорусскую границу.
2021-11-15T05:04:44+03:00
2021-11-15T05:04:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 15 ноября 2021
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