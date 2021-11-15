Госдума приступает к обсуждению правительственных законопроектов о введении цифровых кодов

Их обладателям предоставят права на доступ в общественные места, а также возможность купить билеты на определенные виды транспорта. Такие коды получают привившиеся о коронавируса или недавно переболевшие. Совет Думы должен решить сегодня вопрос о дате первого чтения законопроектов. Их уже поддержали руководители профильных комитетов. Против выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия». В некоторых регионах между тем уже ввели в действие требование предъявлять коды при посещении учреждений культуры, спортивных мероприятий, и даже торговых центров. Либо планируют ввести в ближайшее время. В том числе для покупки билетов на междугородный транспорт.