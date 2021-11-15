Рост численности населения зафиксирован в ряде регионов по итогам Всероссийской переписи

Это касается Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, рассказали агентству ТАСС в Росстате. В этих субъектах федерации, как пояснили в ведомстве, насчитали больше жителей, чем в ходе промежуточной оценки численности. Полученные данные, добавили чиновники, требуют дополнительной проверки. По данным переписи 2010 года, постоянное население страны составило почти 143 млн. человек.