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04:07, 15 ноября 2021

Рост численности населения зафиксирован в ряде регионов по итогам Всероссийской переписи

Это касается Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, рассказали агентству ТАСС в Росстате. В этих субъектах федерации, как пояснили в ведомстве, насчитали больше жителей, чем в ходе промежуточной оценки численности. Полученные данные, добавили чиновники, требуют дополнительной проверки. По данным переписи 2010 года, постоянное население страны составило почти 143 млн. человек.


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