Представители американского ФБР отрицают взлом своих систем хакерами

В то же время там признали рассылку поддельных писем от имени ведомства. Как говорится в официальном сообщении спецслужбы, никто не смог получить доступ или рассекретить какие-либо сведения или личные данные в сети ФБР. О возможном взломе электронной почты бюро ранее рассказал источник агентства Bloomberg. В ведомстве ответили, что уже устранили уязвимость.
2021-11-15T04:06:33+03:00
2021-11-15T04:06:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:06, 15 ноября 2021
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