Представители американского ФБР отрицают взлом своих систем хакерами

В то же время там признали рассылку поддельных писем от имени ведомства. Как говорится в официальном сообщении спецслужбы, никто не смог получить доступ или рассекретить какие-либо сведения или личные данные в сети ФБР. О возможном взломе электронной почты бюро ранее рассказал источник агентства Bloomberg. В ведомстве ответили, что уже устранили уязвимость.