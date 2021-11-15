Российские отельеры просят правительство поддержать отрасль

Гостиницы столкнулись с ростом издержек и падением загрузки на фоне дополнительных ограничений из-за коронавируса. Участник рынка, как пишет газета «КоммерсантЪ» предлагают ввести «невозвратные тарифы», снизить административную нагрузку, ограничить курортный сбор. Между тем министерство финансов уже выразило несогласие с предложением снизить НДС на услуги гостиниц из-за угрозы потери более 37 млрд руб. бюджетных доходов в год.