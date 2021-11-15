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04:05, 15 ноября 2021

Российские отельеры просят правительство поддержать отрасль

Гостиницы столкнулись с ростом издержек и падением загрузки на фоне дополнительных ограничений из-за коронавируса. Участник рынка, как пишет газета «КоммерсантЪ» предлагают ввести «невозвратные тарифы», снизить административную нагрузку, ограничить курортный сбор. Между тем министерство финансов уже выразило несогласие с предложением снизить НДС на услуги гостиниц из-за угрозы потери более 37 млрд руб. бюджетных доходов в год.


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