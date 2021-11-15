Министры иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить сегодня миграционный кризис на польско-белорусской границе

Одной из тем встречи станет вопрос о новых санкциях против Минска. Как ожидается, министры утвердят перечень критериев, которые позволят включать в черный список причастных к переправке мигрантов в Белоруссию. В то же время в Брюсселе пока не говорят, собирается ли Евросоюз рассматривать в санкционном ключе деятельность российского перевозчика «Аэрофлот» или отдельных белорусских туристических компаний.
2021-11-15T04:05:36+03:00
2021-11-15T04:05:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 15 ноября 2021
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