Министры иностранных дел стран Евросоюза планируют обсудить сегодня миграционный кризис на польско-белорусской границе

Одной из тем встречи станет вопрос о новых санкциях против Минска. Как ожидается, министры утвердят перечень критериев, которые позволят включать в черный список причастных к переправке мигрантов в Белоруссию. В то же время в Брюсселе пока не говорят, собирается ли Евросоюз рассматривать в санкционном ключе деятельность российского перевозчика «Аэрофлот» или отдельных белорусских туристических компаний.