Новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом вводят сегодня в ряде российских регионов

Так, в Санкт-Петербурге начинает действовать система кодов для посещения фитнесс-клубов, бассейнов, развлекательных заведений и для церемоний бракосочетания. Коды получают после вакцинации от коронавируса или те, кто недавно переболел. В Кемеровской области по кодам будут пускать в учреждения культуры, на спортивные мероприятия, салоны красоты. В Амурской области действие этой системы с понедельника расширяют. Помимо театров, спортзалов и торговых центров, теперь код надо будет предъявлять при посещении банков.