Футболисты Испании и Сербии завоевали путевки на чемпионат мира по футболу в Катаре

Накануне сборные этих стран обыграли соответственно, шведов и португальцев. Россиянам после проигрыша команде Хорватии теперь предстоит побороться за выход в финальную часть чемпионата в стыковых матчах. Игры пройдут весной следующего года, кто будет соперником россиян, станет известно позже.