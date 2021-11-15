Московский областной суд должен отобрать сегодня присяжных по делу врачей Элины Сушкевич и Елены Белой

Калининградских медиков обвиняют в убийстве младенца. Сами обвиняемые находятся сейчас в столичном СИЗО. Ранее калининградский суд оправдал обеих, однако апелляционная инстанция отменила это решение и направила дело на новое рассмотрение. В защиту обвиняемых выступили ранее их коллеги, в том числе президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль. Жители Калининграда направили коллективное письмо президенту в поддержку Сушкевич и Белой.
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