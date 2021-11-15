В нескольких городах России накануне прошли акции против кодов для посещения общественных мест и поездок на транспорте

В регионах вводят такие требования в качестве меры по борьбе с коронавирусом. На Камчатке в несогласованном митинге против кодов, как сообщается, участвовали около ста человек. Информация о задержанных не поступала. Несколько десятков противников т.н. QR-кодов собрались накануне в Златоусте, Челябинской области. А в столице Бурятии, Улан-Удэ прошел сбор подписей под обращением в прокуратуру с требованием отменить коды.
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