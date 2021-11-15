Власти Израиля одобрили вакцинацию от коронавируса для детей от 5 до 11 лет

Когда их начнут прививать от инфекции, министерство здравоохранения страны решит в ближайшие дни, сказали в кабинете министров. Подростков в возрасте от 12 лет здесь прививают уже с конца июня. Ранее вакцинацию детей от 5 до 11 лет препаратом от коронавируса производства компании Pfizer одобрили в США.