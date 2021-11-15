Руководство США выразило поддержку Польше на фоне обострения миграционного кризиса на польско-белорусской границе

Действия Минска, как считают в Вашингтоне, подрывают безопасность, сеют раздор и отвлекают внимание от наращивания Россией своих сил у границ Украины, отмечают в американском Госдепартаменте. Страны ЕС обвиняют белорусское руководство в намеренной эскалации кризиса в качестве ответа на санкции, в Минске обвинения отвергают.