Польша созывает экстренное заседание Совета НАТО из-за ситуации с мигрантами на белорусской границе

Варшава собирается задействовать 4-ю статью устава альянса, где говорится о необходимости совместных действий в случае угрозы территориальной целостности, независимости или безопасности одного из членов. Этот вопрос, как сказал польский премьер Матеуш Моравецкий, Польша обсуждает с Латвией и Литвой.

Миграционный кризис, в причастности к которому Запад обвиняет власти Белоруссии, обострился неделю назад. Минск обвинения отвергает.