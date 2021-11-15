Главный тренер сборной России по футболу взял на себя ответственность за проигрыш подопечных хорватам

Валерий Карпин подчеркнул посоле матча в хорватском Сплите, что российские футболисты на уровне соперников могут смотреться намного лучше. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Ее исход решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова незадолго до окончания встречи. Хорватия получила прямую путевку на Чемпионат мира в Катаре. Россиянам предстоит участие в стыковых матчах следующей весной.
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