Главный тренер сборной России по футболу взял на себя ответственность за проигрыш подопечных хорватам

Валерий Карпин подчеркнул посоле матча в хорватском Сплите, что российские футболисты на уровне соперников могут смотреться намного лучше. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Ее исход решил автогол защитника сборной России Федора Кудряшова незадолго до окончания встречи. Хорватия получила прямую путевку на Чемпионат мира в Катаре. Россиянам предстоит участие в стыковых матчах следующей весной.