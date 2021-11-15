Полиция проверяет на «гей-пропаганду» публикации в социальных сетях студента СПбГУ Максима Дрожжина

Ранее его не взяли в вузовский ансамбль из-за сексуальной ориентации. Как рассказал сам Дрожжин, поводом для интереса со стороны силовиков послужила жалоба, которая поступила в ведомство. Ранее о проверке в отношении своего студента сообщили в руководстве вуза. Молодой человек хотел заниматься в фольклорном ансамбле университета, однако руководитель отказала ему после того, как изучила его страницу в сети «ВКонтакте». Она подчеркнула, что коллектив придерживается традиционной направленности.