Неизвестные ворвались в здание больницы в Новомосковске Тульской области

Четыре человека напали на охранника, сломали дверь в приемном отделении и разбили телефон, рассказал источник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, медицинский персонал не пострадал. Агентство добавляет, что нападавшие предположительно были родственниками одного из пациентов.