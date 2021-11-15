Неизвестные ворвались в здание больницы в Новомосковске Тульской области

Четыре человека напали на охранника, сломали дверь в приемном отделении и разбили телефон, рассказал источник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, медицинский персонал не пострадал. Агентство добавляет, что нападавшие предположительно были родственниками одного из пациентов.
Самое обсуждаемое
Польша, Литва и Латвия обсуждают использование договора НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией Если ситуация продолжит ухудшаться, обсуждения могут привести к полномасштабным боевым действиям, такое мнение «Эху Москвы» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр…
Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса Если решение будет принято, то стороны смогут проводить общие консультации, когда любая из них решит, что целостности, политической независимости или безопасности государства угрожает опасность, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий…