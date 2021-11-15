Власти Ирака планируют вывезти своих граждан из Белоруссии

Первый рейс для желающих вернуться добровольно состоится уже в четверг, рассказали в МИДе страны. Речь идет о тех иракцах, кто планировал с белорусской территории попасть в ЕС. Во внешнеполитическом ведомстве страны отметили, что проблема мигрантов вышла на политическую плоскость. А сами иракцы, которые рассчитывали попасть в Европу, стали жертвами сетей контрабандистов. Миграционный кризис обострился на границе Польши и Белоруссии в начале ноября. Запад считает, что к этому причастен Минск, белорусское руководство обвинения отвергает.
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