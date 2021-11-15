Министры иностранных дел Евросоюза обсудят сегодня сообщения о наращивании российских войск у границ Украины

В частности, вопрос о необходимости предпринимать какие-либо шаги, пояснили в Брюсселе. Там признали, что у них вызывает обеспокоенность информация о стягивании Россией своих сил к границе. В саммите примет участие и глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.ю Он планирует встретиться и с руководством НАТО. Ранее о перемещении российских войск говорили в министерстве обороны США. В Москве отвечали, что передвижение российских вооруженных сил на территории страны ни у кого не должно вызывать опасения.