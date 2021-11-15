Судью, сотрудника ФСБ и судебного пристава задержали в Якутии по подозрению в браконьерстве

Как пишет местное интернет-издание Sakhaday, у пятерых охотников обнаружили более десяти туш северных оленей. Ружья изъяли у четверых задержанных, кроме работника суда, поскольку он обладает особым статусом. Источник издания добавил, что местный комитет экологического надзора подготовил рапорт для возбуждения уголовного дела. Однако расследование может не начаться, если выяснится, что у людей со статусом есть особые разрешения на охоту на заповедных местах, пояснил собеседник издания.
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