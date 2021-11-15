Публикации в поддержку общества «Мемориал» пропали из социальных сетей московского музея истории ГУЛАГа

В частности, сообщается, что недоступны записи на страницах музея в Facebook и Instagram. В самом учреждении произошедшее пока не прокомментировали. Учредителем Музея истории ГУЛАГа является Департамент культуры столицы. На прошлой неделе Генеральная прокуратура и прокуратура Москвы обратились в суды с исками о ликвидации двух структур «Мемориала*» — правозащитного центра и историко-просветительского общества. Обе организации российские власти считают иностранными агентами.
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