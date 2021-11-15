Новые ограничения для непривитых от коронавируса вступают в силу сегодня в Австрии

Таким людям запрещается выходить из дома без веской причины. Исключение составляет поездка на работу или учебу, в магазин за продуктами либо к врачу, Австрия первой в Европе ввела такие правила для невакцинированных. Всего на самоизоляцию, по подсчетам властей, должны будут уйти около трети населения страны, что составляет почти 2 млн. человек.
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