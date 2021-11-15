Совет Госдумы должен назначить сегодня дату рассмотрения законопроектов о введении цифровых кодов

Документы о новых правилах посещения общественных мест и поездок на некоторых видах транспорта в конце прошлой недели внесло в нижнюю палату правительство. Так называемые QR-коды выдают привившимся от коронавируса или недавно переболевшим из-за этой инфекции. Руководители профильных комитетов Госдумы уже сказали, что поддерживают правительственные законопроекты. Против выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия».
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