Совет Госдумы должен назначить сегодня дату рассмотрения законопроектов о введении цифровых кодов

Документы о новых правилах посещения общественных мест и поездок на некоторых видах транспорта в конце прошлой недели внесло в нижнюю палату правительство. Так называемые QR-коды выдают привившимся от коронавируса или недавно переболевшим из-за этой инфекции. Руководители профильных комитетов Госдумы уже сказали, что поддерживают правительственные законопроекты. Против выступили фракции КПРФ и «Справедливая Россия».