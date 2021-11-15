Один человек, по предварительным данным, пострадал при взрыве на Новолипецком металлургическом комбинате

В одном из цехов частично обрушились стены и кровля, рассказали в управлении МЧС по Липецкой области. В пресс-службе компании утверждают, что пожар, который вспыхнул на угольном складе после взрыва, был оперативно потушен. Что стало причиной ЧП, пока не сообщается. Между тем местные жители, как пишет интернет-издание Sota, жалуются на запах гари в воздухе, пожилые люди говорят, что им трудно дышать.