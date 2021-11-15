В Москве пройдет прощание с кардиологом Евгением Чазовым

Траурная церемония пройдет на территории Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава. Евгений Чазов скончался в возрасте 92 лет. Этот врач и ученый создал тромболитическую терапию, которая помогла спасти жизни миллионов человек. За годы работы он был заместителем и министром здравоохранения СССР, писал такие книги как «Я лечил Сталина», «Хоровод смертей. Брежнев, Андропов, Черненко…» и «Брежнев.Генсек «золотого» века», лечил высокопоставленных советских чиновников и руководителей.

Свои соболезнования семье кардиолога выразили, и президент России Владимир Путин, и министр здравоохранения Михаил Мурашко, и вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, телеграммы с соболезнованиями в связи со смертью одного из основателей международного движения «Врачи мира за предотвращение ядерной войны» прислали его соратники из Бостона, Стокгольма, Бишкека и Хельсинки.

Церемония прощания с известным кардиологом начнется в 10:30.