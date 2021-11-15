Власти Ирака объявили, что организуют первый вывозной рейс для своих граждан из Белоруссии 18-го ноября

Тем временем министры иностранных дел стран ЕС, как ожидается, уже сегодня утвердят новый санкционный режим для тех, кто причастен к переброске мигрантов с Ближнего Востока в эту страну (по сообщениям некоторых СМИ, под эти санкции может попасть и «Аэрофлот», хотя компания любую причастность к миграционному кризису в Белоруссии категорически отвергает).

Один из таких мигрантов Мохаммад сказал журналисту РБК Веронике Вишняковой, что добирался до Белоруссии на машине, он хотел перебраться в Германию, но уже почти месяц находится в Минске.

Пропускать мигрантов через свою территорию в ЕС режим Александра Лукашенко начал с лета, в отместку за санкции, введенные против него после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.