Совет Госдумы, как ожидается, рассмотрит сегодня законопроекты об обязательных цифровых кодах

Пакет документов в пятницу внесло в нижнюю палату парламента правительство.

Один из законопроектов регулирует введение так называемых идентификационных QR-кодов с информацией о вакцинации для посещения общественных мест. В случае вступления документа в силу региональные власти должны будут сами определить, где именно эти электронные сертификаты будут использоваться.

Речь идет о культурных учреждениях, кафе и ресторанах, а также некоторых других объектах, но инициатива не затрагивает работу общественного транспорта, аптек и магазинов первой необходимости. При этом она предполагает, что коды будут выдаваться только вакцинированным: во время переходного периода до 1 февраля, согласно законопроекту, можно будет предъявить отрицательный тест, но затем эта возможность останется только у тех, кто получил медицинский отвод от прививки.

Второй законопроект предполагает ввод обязательных QR-кодов на самолетах и поездах, при этом проверять их планируется даже при продаже билетов. В нескольких думских комитетах уже пообещали рассмотреть документы максимально быстро, при этом в КПРФ и Справедливой России ранее сообщили, что будут голосовать против этих норм.

Ранее о введении системы специальных цифровых кодов для прохода в общественные места объявили все российские ргионы.