Сектор премиальных велосипедов оказался на грани кризиса

Об этом пишет газета Financial Times. О проблемах с поставками комплектующих рассказал журналистам в интервью глава одной из немногих компаний-производителей люксового двухколесного транспорта, Look Cycle, Федерико Музи. По его словам, сейчас время ожидания отдельных деталей может легко доходить до 18-ти месяцев.

Как отмечает издание, велосипедная индустрия столкнулась с нехваткой деталей во время пандемии COVID-19, которая подстегнула интерес граждан к двухколесному транспорту как способу избегать лишних контактов с людьми в автобусах и метро, при том что рынок именно премиальных велосипедов, по сути, сводится к нескольким компаниям в США, Италии и Японии.

