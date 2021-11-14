Большинство участвовавших в переписи населения россиян сделали это традиционным способом, сообщили в Росстате

Самостоятельно переписались на госуслугах лишь около 20% (порядка 25 млн человек). Помимо этого способа можно было либо дожидаться переписчика дома, либо явиться на переписной участок (большинство из них разместили в МФЦ).

Перепись проходила с 15 октября по 14 ноября, ее переносили на год из-за пандемии коронавируса.