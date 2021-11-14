На авиасалоне в Дубае представили российский пассажирский самолет МС-21 и Sukhoi Superjet в комплектации бизнес-джета

На авиасалоне в Дубае впервые представили российский пассажирский самолет МС-21 с отечественными двигателями ПД-14 и Sukhoi Superjet в комплектации бизнес-джета. В этой версии салон оборудован переговорной и столовой, а также диванами и ЖК-панелями, душем, интернетом и электрическим трапом, а дальность полета увеличена вдвое, что позволяет самолету без дозаправки перелетать, например, из Москвы во Владивосток.

Стоимость самолетов не раскрывают, сертификацию в Минпромторге намерены завершить к 2022 году.