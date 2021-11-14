Генсек ООН Антониу Гуттериш считает недостаточными меры, принятые по итогам климатического саммита в Глазго:

«Одобренные тексты — это компромисс. Они отражают интересы, условия, противоречия и состояние политической воли в современном мире. Предпринимаются важные шаги, но, к сожалению, коллективной политической воли не хватило для преодоления некоторых глубоких противоречий. Как я уже говорил, мы должны ускорить наши действия, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса. Наша хрупкая планета висит на волоске. Мы все еще стучимся в дверь климатической катастрофы. Время переходить в режим чрезвычайной ситуации — или наш шанс достичь нулевого показателя сам по себе будет равен нулю».

Гутерриш добавил, что разочарован тем, что на прошедшем двухнедельном форуме не были согласованы отказ от государственных субсидий на углеводороды и формирование фонда на $100 млрд для помощи развивающимся странам.