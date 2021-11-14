Фракция КПРФ в ГД будет голосовать против законопроекта о QR-кодах для доступа в транспорт, магазины и общепит на федеральном уровне.

Готовы ли москвичи к новому этапу введения специальных цифровых кодов для посещения общественных мест? Мнения разделились.

Опрошенные корреспондентом «Эха Москвы», как правило, спокойно отнеслись к внесенному в Госдуму законопроекту о так называемых идентификационных QR-кодах. Пенсионерка Надежда Михайловна, к примеру, сказала, что ее гораздо больше беспокоит рост заболеваемости коронавирусом в России и нежелание части общества прививаться.

Ей вторит другая пенсионерка Людмила Ивановна, хотя она и признает, что введение цифровых кодов для прохода в различные общественные места – крайне неприятная мера.

Студент Алексей, между тем, проблему видит именно в том, что с новой системой, по его мнению, могут не справиться как раз пожилые люди.

В свою очередь, местный житель, не назвавший свое имя, сказал, что смирится с решением властей вне зависимости от того, нравится ли оно ему или нет.

Еще несколько моих собеседников утверждают, что для них проблемы не возникнет, поскольку цифровые коды, как они считают, им практически не понадобятся.

Как ожидается, пакет законопроектов о введении специальных QR-кодов будет рассмотрен Советом Госдумы уже в понедельник.