Постоянный снежный покров в столичном регионе установится к следующим выходным

Это прогнозирует центр погоды «Фобос». В городе его высота не превысит 5-6 см, а вот в Подмосковье местами достигнет 10 см.

К 21-22 ноября москвичей ждет все больше осадков в твердой форме, при температурах от -3 до +2. Этому будет способствовать северная тяга ветров (с порывами до 12-ти метров в секунду), все это будет сопровождаться гололедицей на дорогах.