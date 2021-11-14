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21:05, 14 ноября 2021

Постоянный снежный покров в столичном регионе установится к следующим выходным

Это прогнозирует центр погоды «Фобос». В городе его высота не превысит 5-6 см, а вот в Подмосковье местами достигнет 10 см.
К 21-22 ноября москвичей ждет все больше осадков в твердой форме, при температурах от -3 до +2. Этому будет способствовать северная тяга ветров (с порывами до 12-ти метров в секунду), все это будет сопровождаться гололедицей на дорогах. 


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