Памятник народному артисту СССР Армену Джигарханяну открыли в годовщину его смерти на Ваганьковском кладбище в Москве, передает с места событий корреспондент агентства ТАСС. При этом присутствовал сын актера Степан.

Памятник представляет из себя фигуру Джигарханяна, присевшего на гранитном объеме, напоминающем театральные подмостки. Прообразом стала роль Джигарханяна в спектакле «Беседы с Сократом» Театра имени Маяковского. Авторы памятника — заслуженные художники России и Армении Ваге и Микаэль Согоян.

На счету Джигарханяна более 250 ролей, несколько театральных премий «Золотая маска» и ордена «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, кроме первой. Актер скончался 14-го ноября 2020-го в возрасте 85 лет.

