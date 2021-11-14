На Камчатке прошел несогласованный митинг против коронавирусных кодов доступа в общепит, магазины и транспорт на федеральном уровне. По оценке газеты «Коммерсантъ», в сходе приняли участие не меньше сотни местных жителей. Они вышли на трассу из Петропавловска-Камчатского в аэропорт, к памятнику «Здесь начинается Россия». Полиция никого не задерживала.

Соответствующий законопроект по инициативе оперативного штаба по борьбе с вирусом внесли в Госдуму, в КПРФ уже объявили, что будут голосовать против.

Первым из регионов объявил о введении кодов на транспорте Татарстан – с 22 ноября. Похожая система действует в ряде зарубежных стран, в том числе Франции и Италии (в обоих случаях – вызвав не утихающие до сих пор массовые уличные протесты).