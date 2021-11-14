Количество полностью привитых от коронавируса петербуржцев перевалило за 2 млн, объявили в Смольном

Правда, без учета однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» показатели несколько ниже – 1 млн 890 тысяч.

По количеству ежесуточно выявляемых случаев коронавируса город стабильно держится на втором месте после Москвы среди всех регионов, а по числу смертей от него иногда выходил и на первое. В период федеральных нерабочих дней в начале ноября в Петербурге, вслед за Москвой, объявили частичный локдаун.