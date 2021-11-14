В приграничном китайском городе Хэйхэ нашли коронавирус на упаковке продуктов, ввезенных из России

Об этом сообщается на официальном сайте городского центра по контролю и профилактике заболеваний. Как следует из этого сообщения, заразу выявили накануне, в ходе проверки на одном из складов. Инфицированы оказались пачки шоколадных вафель, желейных конфет и сухого молока.

Власти призвали жителей, у которых имеется данная продукция, продезинфицировать и запечатать ее, а затем незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний. Ранее в Китае уже находили возбудителя ковида в российской замороженной рыбе.