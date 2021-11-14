Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО из-за миграционного кризиса

Польша, Литва и Латвия обсуждают возможность использования 4-й статьи договора НАТО в связи с миграционным кризисом на границе с Белоруссией. Если ситуация продолжит ухудшаться, обсуждения могут привести к полномасштабным боевым действиям, такое мнение «Эху Москвы» высказал военный обозреватель «Новой газеты» Павел Фельгенгауэр.

Если страны НАТО примут соответствующее решение, силы альянса могут быть мобилизованы в течение одного-двух месяцев, добавил Павел Фельгенгауэр.

Напомним, пропускать мигрантов через свою территорию в ЕС режим Александра Лукашенко начал с лета, в отместку за санкции, введенные против него после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске.