Главный тренер футбольной сборной РФ Карпин взял на себя ответственность за поражение команды в матче с Хорватией

Главный тренер российской футбольной сборной Валерий Карпин взял на себя ответственность за поражение команды в матче с Хорватией – сегодняшняя гостевая игра на стадионе в Сплите завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Карпин выразил уверенность, что его подопечные могут смотреться намного лучше, и «нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись играть».

Теперь Россия потеряла возможность выйти на чемпионат мира, который пройдет через год в Катаре, автоматически, с первого места в группе. Но остается еще гипотетическая возможность пробиться на мировое первенство по итогам стыковых матчей – они пройдут в марте.

Меж тем глава РФС Александр Дюков рассказал журналистам, что с его точки зрения, команда выступила достойно, несмотря на поражение.

Хорваты являются действующими вице-чемпионами мира по футболу.