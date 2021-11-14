Это данные местной полиции. На ее официальной странице в соцсети твиттер сообщается, что раненый госпитализирован, но его жизнь вне опасности.
Взрыв произошел, как следует из заявления, в подъехавшем к госпиталю такси. Место происшествия оцеплено, его обследует контртеррористическое подразделение полиции.
В английском Ливерпуле машина взорвалась близ госпиталя, по меньшей мере 1 человек погиб, 1 пострадал
Это данные местной полиции. На ее официальной странице в соцсети твиттер сообщается, что раненый госпитализирован, но его жизнь вне опасности.