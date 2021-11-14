В Грузии сразу 9 оппозиционных депутатов начали голодовку в поддержку арестованного и голодающего Михаила Саакашвили

В Грузии сразу 9 оппозиционных депутатов начали голодовку в поддержку арестованного и голодающего экс-президента Михаила Саакашвили. Они присоединились к его требованию перевести Саакашвили в гражданскую клинику. Сам экс-президент тем временем, по данным его личного врача, перестал вставать с кровати и разговаривать, его состояние близко к критическому. Голодовку он держит уже более полутора месяцев.

Саакашвили арестовали в начале октября, когда он вернулся, в преддверии муниципальных выборов, из Украины, гражданство которой успел получить за годы изгнания. За это время на родине против него завели сразу несколько уголовных дел и осудили на 6 лет. Сам Саакашвили своей вины не признает, и преследование считает политическим.