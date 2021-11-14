На Кубани адвокат задержанной активистки рассказал о применении карательной психиатрии

Информацией он поделился с изданием «Кавказский узел*», которое власти объявили иноагентом.

По словам Кнарика Арутюняна, 26-го октября его подзащитную, Ирину Григорьеву, вызвали в СК для дачи показаний по делу о клевете на судью (максимальное наказание – штраф 2 млн рублей или обязательные работы). Прямо в процессе допроса Григорьеву задержали, отвезли в отдел полиции и оставили там на двое суток до суда. А с суда принудительно госпитализировали в психиатрическую больницу, якобы потому что 53-летняя женщина может представлять опасность для себя и окружающих.

* "Кавказский узел" - СМИ, признанное иностранным агентом.